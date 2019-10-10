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Дело МН17: Нидерланды сняли комплекс строгого режима на год

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Дело МН17: Нидерланды сняли комплекс строгого режима на год
Комплекс зарезервировали до 2021 года. Фото: Rijksoverheid

Гаагский суд зарезервировал судебный комплекс Схипхол с повышенными мерами безопасности для ведения судебного процесса по результатам расследования катастрофы МН17 с марта 2020 по апрель 2021.

9 марта начнется первая фаза судебного процесса, в ходе которой будет понятно, кто появится на слушании, как обстоят дела со следствием и что еще нужно сделать, говорится в пресс-релизе Гаагского суда.

Суд зарезервировал комплекс с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября 2020 и с 1 февраля по 26 марта 2021.

"Пока невозможно сказать, в какие другие даты зарезервированного периода будут проводиться другие сессии, и когда может начаться рассмотрение дела по существу. Эта информация появится тогда, когда по этим вопросам будет больше ясности", - отмечается в сообщении суда.

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Нидерландский телеканал NOS сообщает, что для конкретно этого слушания Нидерланды должны внести поправки в национальное законодательство, которые позволят вести слушания и на английском языке, так как на сегодня все судебные процессы в стране должны вестись на нидерландском. Подозреваемые "смогут присутствовать" в суде с помощью видеосвязи.

Судебный комплекс "Схипхол" с повышенными мерами безопасности может вместить около тысячи человек.

Нидерланды будут расследовать причины незакрытия воздушного пространства над Украиной в июле 2014-го. Отмечается, что это не имеет ничего общего с судебными процедурами по наказанию виновных, заявил министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок.

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