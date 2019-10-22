Дело МН17: Нидерланды будут изучать участие России и Украины

Украинская сторона предоставила всю информацию о катастрофе МН17. Фото: delo.ua

В дополнительном расследовании о катастрофе МН17, которое предложил парламент Нидерландов, собираются изучить действия Украины и России во время трагедии.

Еще одной причиной такого расследования стало то, что родственники интересуются, что делала украинская и российская власти на момент катастрофы, заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Чанцев в интервью "Укрінформу".

"Они хотят понять более подробно, как все происходило, как действовала Украина, а также как действовала РФ. Особенно - почему РФ закрыла небо над Ростовской областью? Это большой вопрос, и этому вопросу будет уделяться значительное внимание. И сегодня никаких объяснений от российской стороны не было. Поэтому, если у кого-то есть что-то дополнительно сказать, то это именно Российской Федерации: как она действовала в тех условиях, и были ли основания закрытия неба ", - отметил Чанцев.

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По его словам, украинская сторона предоставила всю информацию.

"Речь не идет о каком-то новом расследовании в соответствии с положениями ICAO, но об исследовании практики управления воздушным движением в условиях конфликтов, в том числе действий Украини и РФ в июле 2014 года", - добавил посол.

Депутаты нижней палаты парламента Нидерландов хотят, чтобы правительство страны подробнее расследовало роль Украины в авиакатастрофе рейса МН17.Их интересует вопрос по закрытию воздушного пространства на Донбассе в момент катастрофы.