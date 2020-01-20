Дело Маркива: все, что известно о деле нацгвардийца, которого посадили на 24 года

30 июня 2017 года в Болонье полиция арестовала гражданина Украины Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента в 2014 году на Донбассе.

Виталий - боец Национальной гвардии и заместитель командира взвода в батальоне НГУ им. генерала Кульчицкого.

Первый допрос состоялся 17 июля. Рассмотрение судебного дела решили продолжить в сентябре.

Виталий Маркив - боец Национальной гвардии Украины

Кто такой Виталий Маркив?

Он родом из Тернопольщины, до Майдана долгое время жил в Италии. Занимался бодибилдингом, работал диджеем.

"На войне нашел несколько вещей: понял, насколько ценится жизнь, как легко ее потерять, получил правильное понимание братства, когда одна сигарета на три-четыре человека, один сухпайок, одна консерва. Надо жить каждым днем. Никогда не откладывать вещи, которые можешь сделать сейчас", - рассказывал Маркив во время фотосессии 2016 года для художественного волонтерского проекта "Если бы не война".

Обстоятельства дела

25 мая 2014 под Славянском в районе села Андреевка во время минометного обстрела погибли двое - гражданин Италии Андреа Роккелли (фотокорреспондент) и гражданин РФ Андрей Миронов.

Гражданин Украины, водитель такси, который подвозил группу, и гражданин Франции Уильям Рогелон (внештатный фотограф агентства "Wostok press", другой вариант написания фамилии - Роглон) получили ранения. Уильям Рогелон с места происшествия скрылся.

По факту гибели и ранения людей открыли уголовное производство.

По информации следствия, фотокорреспонденты А. Роккелли и В. Рогелон в сопровождении переводчика А. Миронова прибыли на территорию Украины без надлежащего оформления пересечения границы и не оформляли аккредитацию в СБУ для осуществления профессиональной журналистской деятельности в зоне проведения АТО.

В село Андреевка они прибыли на частном такси "Daewoo Nexia", с целью проведения фотосъемки района, который накануне потерпел артиллерийский обстрел. Во время несанкционированного пребывания в зоне ведения боевых действий группа попала под артиллерийский обстрел. По информации следствия, это был минометный обстрел.

По состоянию на май 2014-го минометов на вооружении у подразделений Нацгвардии Украины, дислоцированных в районе Славянска не было. Подразделения оперативного назначения с 20 марта 2014-го по 4 августа 2014-го комплектовались только стрелковым оружием - автоматами и пулеметами.

Кроме того, в тот период подразделения НГУ базировались вокруг города Славянска, захваченного террористами, на блокпостах, которые располагались по периметру города на расстоянии 10-12 км. Дальность минометной стрельбы недостаточно, чтобы осуществить обстрел из блокпостов вокруг Славянская в район Андреевки.

Реакция Украины на задержание бойца

"Генпрокуратура удивлена ​​арестом в Италии украинского солдата Виталия Маркива, по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Рокелле, выдвинутым прокуратурой Павии", - заявил заместитель тогдашнего генпрокурора Украины Евгений Енин.

"Украинские правоохранители расследуют уголовное производство по факту гибели гражданина Италии Андреа Рокелле и россиянина Андрея Миронова. Генпрокуратура активно сотрудничает с итальянскими коллегами, предоставляет результаты допросов свидетелей, результаты экспертиз. При этом, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск", - подчеркнул Енин.

"Подчеркиваем, что в 2014 году в батальоне им.Кульчицького в наличии не было ни одного миномета", - заявили в Нацгвардии, объясняя, что артобстрел мог выходить только со стороны боевиков ДНР.

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3 июля 2017 года у посольства Италии в Киеве состоялась первая акция в поддержку Маркива. В ней приняли участие волонтеры, общественные активисты, участники событий на Майдане, а также военнослужащие батальона НГУ им. Кульчицкого.

6 июля 2018 года дело впервые рассмотрели в суде присяжных по существу. Суд решал как дальше работать. 9 месяцев дело находилось в суде предыдущих расследований. Дело рассматривают как тяжкое преступление.

Продолжили слушания по гвардейцу еще через год - 17 мая 2019 года.

Четверо сослуживцев по батальону, а также и.о. командующего НГУ генерал-лейтенант Николай Балан свидетельствовали в суде. Они заверили, что Маркив не причастен к гибели репортера Рокелле.

"В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых могли убить иностранного фотографа. Рокелле находился на позициях боевиков пророссийских незаконных вооруженных формирований и умышленно подвергал себя опасности, несмотря на официальные рекомендации посольства Италии не ехать в зону боевых действий", - говорили в МВД.

По словам свидетелей, Маркив нес службу по охране и обороне телевизионной башни в секторе ответственности, противоположном от места гибели итальянского репортера.

24 мая на следующем судебном заседании прокуратура Павии просила приговорить Маркива до 17 лет заключения.

"Старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив не совершил преступления убийства, но он информировал командиров о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica. А те со своей стороны, контактировали с военнослужащими ВСУ, которые из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов. Маркив, находясь на позиции на горе Карачун, в силу своих служебных обязанностей не мог не знать, по ком будет направлен огонь", - утверждал в судебном заседании прокурор Андреа Дзанончелли.

По его словам, Маркив был соучастником преступления, не принимая в нем непосредственного участия.

"Там убивали журналистов. На этом точка", - подытожил прокурор, не приведя конкретной аргументации умышленного намерения убийства.

В начале заседания суд присяжных окончательно отклонил просьбу защиты провести дополнительное расследование на месте происшествия в Донецкой области Украины. Судья Аннамария Гатто объявила, что это не является необходимым из-за давности события и наличии того, что было установлено на этапе расследования.

Адвокат Маркива Рафаэлле Делла Валле

21 июня состоялось очередное судебное заседание. Адвокат Маркива Делла Валле выступил с 6-часовой речью.

Опровергая тезисы обвинения, защитник Маркива сосредоточился на детальном анализе информации от трех ключевых свидетелей, по данным которых прокурор Дзанончелли реконструировал факты и создал обвинительную базу. Речь идет о потерпевшем тогда французского фоторепортера Уильяма Ругелоне, журналистке Corriere della sera Иларие Морани и фотографе Марчелло Фаучи.

Делла Валле до мелочей проанализировал выступления и поведение упомянутых свидетелей, особенно французского потерпевшего. Заметил, что показания Ругелона, предоставленные французским следователям в октябре 2014 года, отличаются от его показов итальянцам в ноябре 2018 года.

Во время выступления правозащитник не воспользовался ни одним фото или видео - только подготовленной речью, написанной от руки на 200 страниц с использованием латинских сентенций, цитат политиков, писателей и исследований по психологии.

На заседании также выступил адвокат защиты государства Украина Никколо Бертолини Клеричи.

5 июля закончились судебные прения по делу. Это заседание стало семнадцатым.

Виталий Маркив - боец Национальной гвардии Украины

12 июля суд присяжных в итальянском городе Павия признал 29-летнего бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в убийстве. И приговорил к 24 годам лишения свободы.

Приговор итальянского суда Виталию Маркиву - это первый случай, когда за рубежом осудили украинского воина, который защищал свою Родину от агрессора.

После оглашения приговора адвокату Рафаэлле Делла Валле стало плохо в зале суда, ему вызвали "скорую".

"Сегодняшнее решение суда присяжных Павии лишает веры в правосудие. Такие приговоры - повод эмигрировать из Италии", - заявил он впоследствии.

Виталий Маркив приговор не комментировал, а после его объявления воскликнул: "Слава Украине". Присутствующие в зале украинцы хором ответили: "Героям слава!".

"Если бы на месте Виталия был американский или российский солдат, его бы оправдали. Впервые в Италии осудили иностранного солдата, который воевал за рубежом", - сказал Делла Валле.

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Вечером того же дня у посольства Италии в Киеве люди вышли на акцию поддержки "Свободу Виталию Маркиву!". Напротив окон посольства держали огромный транспарант #Free Markiv, написанный на полотнище, и палакаты поменьше.На забор диппредставительства прицепили плакат с надписью "Сколько стоит юстиция?".

Особенностью акции стало большое количество пустых коробок из-под пиццы, составленных перед посольством штабелями.

"Мы собрались под итальянским посольством, чтобы выразить возмущение тому приговору, который получил в Италии нацгвардиец Виталий Маркив. Мы принесли пустые коробки из-под пиццы, которая является символом Италии, чтобы показать, что приговор так же является пустым, незаконным, неправильным", - сказал ветеран АТО, уроженец Донбасса Виталий Овчаренко.

Автор: Эдуард Андрющенко Люди вышли на акцию поддержки "Свободу Виталию Маркиву!"

В начале января этого года военнослужащие Нацгвардии Украины присоединились к акции "напиши письмо Маркиву". Все, кто имеет желание, могут дать знать из разных уголков мира, что украинцы готовы защищать своих защитников - отправить письмо можно по адресу: Все, кто имеет желание, могут дать знать из разных уголков мира, что украинцы готовы защищать своих защитников - отправить письмо можно по адресу: Markiv Vitaliy Presso carcere Opera via Camporgnago 40 20141 Milano.

Украина обжаловала приговор Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы. Апелляцию подали 20 ноября, рассмотрение Апелляционным судом округа Ломбардия ожидается весной 2020 года.