Дело малазийского Boeing: Нидерланды просят помощи у русских

Нидерланды просят Россию поискать фигуранта дела уничтожения малазийского Boeing, боевика Владимира Цемаха, на оккупированном Донбассе.
Его хотят допросить по делу катастрофы, пишет Интерфакс.
"Недавно состоялся обмен (удерживаемыми лицами -Gazeta.ua) между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов сейчас обратилось к российской прокуратуре за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него", - заявил посол Роб Свартбол.
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Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Нидерланды просили Украину не передавать России Владимира Цемаха.
В то же время министр подчеркивает, что Нидерланды сами не воспользовались возможностью провести с ним все необходимые следственные действия.
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