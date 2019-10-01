Дело малазийского Boeing: Нидерланды просят помощи у россиян

Нидерланды возмутились выдачей российского боевика. Фото: 112 Украина

Нидерланды просят Россию найти фигуранта дела уничтожения малазийского Boeing, боевика Владимира Цемаха, на оккупированном Донбассе.

Его хотят допросить по делу катастрофы, пишет Интерфакс.

"Недавно состоялся обмен (удерживаемыми лицами. - Gazeta.ua) между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов сейчас обратилось к российской прокуратуре за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и получить возможную информацию от него", - заявил посол Роб Свартбол.

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Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Нидерланды просили Украину не передавать России Владимира Цемаха. В то же время министр подчеркивает, что Нидерланды сами не воспользовались возможностью провести с ним все необходимые следственные действия.