Дело Иловайска висит в воздухе - Матиос

29 августа российские войска, незаконно пересекши территорию Украины, расстреляли колонну украинских военных. Фото: София Староконь

Документы по Иловайской трагедии президенту Владимиру Зеленскому передали в июле 2019-го.

Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что доложил обстоятельства Иловайска главе государства, пишет Цензор.Нет.

"Обо всех обстоятельствах Иловайска и других критических вопросах в сфере обороноспособности государства я совершенно секретным письмом с грифом "лично в руки" еще в июле прошлого года доложил новому Верховному главнокомандующему. Копия этого письма есть в режимно-секретной части Генеральной прокуратуры. Тайные документы хранятся десятилетиями. Теперь можно принимать решения", - отметил Матиос.

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Дела, которые дали бы возможность определить виновников и выдвинуть дополнительные исковые требования к РФ, "зависли в воздухе".

"Все, что мы делали - зависло. Новые реформаторы в прокуратуре отбросили государственную справедливость и правосудие на несколько шагов назад", - добавил Матиос.

Объем материалов по Иловайской трагедии составляет более 1150 томов, из них 550 имеют гриф "Секретно" и "Совершенно секретно".

Каждые 150 метров украинской земли отвоеваны ценой жизней погибших и раненых. Об этом рассказал командир тактического снайперского подразделения одной из бригад ВСУ на фронте Сергей Варакин