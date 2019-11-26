"Дело Илловайска" отдали в СБУ

"Дело Илловайска" передали из Главной военной прокуратуры в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.

"Дело о Илловайской трагедии передано по подследственности в СБУ", - сообщает сообщила прессекретар Главного военного прокурора Евгения Сливко, пишу УНН.

Объем материалов дела составляет более 1150 томов, из них более 550 имеют гриф "Секретно" и "Совершенно секретно".

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29 августа российские войска нарушили свое слово и подло обстреляли колонну украинских военных, которые выходили из окружения. Перед этим пообещав им, что все смогут вернуться домой невредимыми.

Погибло 254 солдата, ранены около 500, а взято в плен 300 военных, которых впоследствии отпустили. Однако 13 из них до сих пор находятся там.

Выжившим пришлось выбираться из окружения пешком, преодолевая подсолнуховые поля.