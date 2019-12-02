Дело Илловайска: анонсировали новые подозрения

После трех дней боев, президент РФ Владимир Путин сообщил украинскому командованию, что выпустит военных "зеленым коридором". Фото: София Староконь

Генпрокуратура Украины объявит новые подозрения в деле расследования Иловайской трагедии.

Главный военный прокурор Виктор Чумак говорит, что в деле проводят большое количество экспертиз, о них он рассказал в интервью ВВС-Украина.

"Пол года - это точно еще. Но я снова говорю, дело расследовалось как преступления, совершенные РФ с целью ведения агрессивной войны против Украины. И это квалификация этого дела. Она не расследовалось как халатность, служебная халатность или военные какие-то преступления", - отметил он.

Он добавил, что в деле есть подозрения российским военным.

"Дело расследовалось исключительно в этом направлении, в контексте агрессивной войны против Украины", - говорит он.

Добавил, что против украинских чиновников подозрений нет

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29 августа 2014-го российские войска коварно расстреляли украинских военных, выходящих из города Иловайск Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о чествовании 29 августа - Дня памяти защитников Украины. Погибло 254 солдата, ранены около 500, а взято в плен 300 военных, которых впоследствии отпустили. Однако 13 из них до сих пор находятся там. Выжившим пришлось выбираться из окружения пешком, преодолевая подсолнечные поля.