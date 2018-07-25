Декорации постапокалиптики: показали свежие фото Донецкого аэропорта

Фото: depo

В социальных сетях показали сделанные недавно фото территории бывшего Донецкого аэропорта и его окрестностей.

Территория бывшего главного аэропорта Донетчины зарастает травой и новыми кустами и деревьями. Снимки из соцсетей распространил сайт Depo.Донбас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Донецкий курорт повеселил сеть фотографиями с"креативными ресторанами"

На фотографиях старые поврежденные деревья и остатки зданий напоминают о событиях, которые здесь происходили четыре года назад.

От кровоизлияния в мозг 11 июля умер "киборг" 24-летний Роман Крис. Был участником боев за Донецкий аэропорт. В 2014 году получил осколочное ранение и тяжелую контузию, с частичной утратой слуха.