"Дефектов у них нет" - Зеленский обратился к украинцам

Зеленский призвал перестать были те жителей Донбасса. Фото: Администрация президента

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев буллить жителей оккупированных территорий.

Заявил, что на Донбассе живут обычные люди, сообщает Прямой.

"Попрошу не делить нас на "своих" и "чужих", людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они такие же украинцы, дефектов в них нет", - сказал Зеленский.

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Военная агрессия России против Украины продолжается 6-й год. 4060 украинских военных и добровольцев погибли на войне с 2014-го. 12 800 мирных жителей на Донбассе погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были выехать из региона.