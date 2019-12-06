"Давно такого не было" - террористы обстреляли Марьинку

Боевики ДНР обстреляли поселок Марьинка Донецкой области.
Журналист Андрей Цаплиенко сообщил об этом в Telegram и показал фото последствий обстрела.
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"Сепары обстреляли утром Марьинка. Элеватор. Свидетели говорят, не менее десятка снарядов или артиллерийских мин. Люди шокированы: "Давно такого не было ", - написал он.
45% украинцев считают войну в Донбассе российской агрессией. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.
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