Данилюк создаст Координационный центр, который будет реформировать Укроборонпром

Как будут реформировать "Укроборнопром". Фото: Аппарат СНБО.

Совет национальной безопасности и обороны создаст Координационный центр по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса.

Это будет рабочий орган СНБО и его приоритетной задачей станет реформирование государственного концерна "Укроборонпром", сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк на межведомственном совещании по реформированию оборонно-промышленного комплекса.

По словам Данилюка, Координационный центр должен осуществить быстрый и всесторонний анализ нынешней ситуации, выбрать оптимальную модель реформирования сферы ОПК, в частности, в части полного исключения вероятности совершения коррупционных действий и участия политиков в этой сфер. А также эффективно координировать процесс имплементации реформ, передает "Украинская правда".

Участники приняли решение о разработке программы реформирования системы управления Концерном и внедрение законодательных инициатив в сфере ОПК, создание действующего механизма общественного контроля.

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Заседание группы будут проходить на регулярной основе.

В совещании под председательством Данилюка приняли участие заместитель министра экономического развития и торговли, председатель Государственной аудиторской службы Украины, представители наблюдательного совета и руководства Укроборонпрома, эксперты Аппарата СНБО.

Обстрел боевиками санитарного автомобиля ВСУ необходимо обсудить на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, передает пресс-служба ведомства.