Дали ответы на актуальные вопросы по разведению войск в Петровском

9 ноября Вооруженные силы Украины и боевики отвели свои войска на километр от линии соприкосновения в районе Петровское-Богдановка в Донецкой области.

Это 3-е разведение войск за этот год - перед этим войска отводили 26 июня в Станице Луганской и 1 ноября в поселке Золотое-4 на Луганщине.

Отвод украинской армии и российских боевиков является частью рамочного решения о разведении сил на Донбассе.

Автор: Радио.Свобода Украинские военные вернутся в случае необходимости. По словам руководства позиции успели подготовить

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Что произошло?

Тайминг отвода:

12.00 -12.01 - белый сигнал ракеты с обеих сторон, подтвердил готовность.

12.10 - повторный сигнал зеленой ракетой незаконных военных формирований РФ.

12.15 - повторный сигнал зеленой ракетой украинской стороны.

12.20 - практическое разведения сил и средств начато.

Сигналы ракет было подтверждено СММ ОБСЕ и нашими наблюдательными постами на передовой.

42 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отошли на километр и занимают новые, заранее оборудованные позиции. Также из зоны вывели 3 боевых бронированных машин и 48 единиц стрелкового оружия.

В случае успешного разведения - на следующем этапе начнут демонтировать фортификационные сооружения и проведут разминирование территории.

После этого обеспечивать правопорядок и безопасность жителей будут бойцы Национальной гвардии и полиции Украины.

Процесс разведения закончится 12 ноября.

Зачем разводят?

Петровское - это участок №3, где должны отвести войска согласно рамочным решением о разведении сил на Донбассе от 21 сентября 2016 года.

После этого президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на переговорах в "нормандской формате".

Автор: segodnya.ua Гражданских лиц разведения не коснется, поскольку там поле

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Что было перед этим?

1 октября во Минске украинская делегация во время заседания Трехсторонней контактной группы подписала так называемую "формулу Штайнмайера" - план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса.

29 октября на переговорах определились с тем, что следующим шагом после отвода войск в Золотом-4 будет разведения в поселке Петровском. 31 октября россияне обстреляли украинские позиции и нарушили условия отвода. Из-за этого произошло отсрочка отвода.

В запланированный день разведения войск россияне вызывающе обстреляли наши позиции, чем нарушили 7-дневный режим тишины. Таким образом дату перенесли на 9 ноября.

Автор: Reuters Так называемые представители СЦКК боевиков

А если боевики нападут?

Украинская армия вернется на позиции если боевики откроют огонь, начнут вводить войска.

"В 2016 году уже было отвода на этом участке. Но противник двигался вперед, и украинская сторона снова заняли эти позиции. Это подтверждение, что мы уже имеем опыт и вернемся в случае провокаций назад, - говорит заместитель Командующего объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь. - Если будут обстрелы противником, или провокации, то командир подразделения на участке, по согласованию командира бригады, принимают решение на возвращение на прежние позиции. Другие участки ни в Минском ни в Нормандском формате для процесса разведения не обсуждались".

Украинские военные готовы к разведению сил на участке № 3 в районе Богдановка-Петровское. Российские боевики тоже выразили готовность отвести свои отряды, сообщил начальник пресс-центре штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев