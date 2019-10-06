"Чтобы вы и в дальнейшем воспитывали патриотов Украины!" - бойцы с передовой поздравили учителей

Бойцы благодарили и желали терпения и сил на воспитание будущих патриотов. Фото: скрин из видео

Сегодня в первое воскресенье октября свой профессиональный праздник отмечают украинские педагоги. Бойцы ВСУ и добровольцы, находящиеся на передовой, решили поздравить учителей.

Видео с поздравлениями воинов записал военный журналист Михаил Ухман, сообщает Цензор.НЕТ.

Из района ДАП они обратились к педагогам и пожелали своим наставникам счастья. Также бойцы поблагодарили учителей за то, что те сумели воспитать в них патриотов.

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В Киеве выбрали лучшего учителя страны. В финал ежегодной национальной премии для учителей Global Teacher Prize Ukraine вошло 10 педагогов. Лучшей учительницей Украины стала Наталья Кидалова из Запорожской области.