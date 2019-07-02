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среда, 03 июля 2019 06:31

Что нужно для эффективной работы украинской разведки

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Что нужно для эффективной работы украинской разведки
Разведка может быть эффективной при способности реагировать на внезапно и резко возникающие угрозы. Фото: aspi.com.ua

Украинская разведка нуждается в квалифицированных кадрах и качественном материально-техническом обеспечении, а также определенном уровне финансировании операций.

Об этом пишет координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"В продвинутых странах разведка является сложным, комплексным и многофункциональным инструментом государственной политики. Это многогранная и филигранная робота с информацией. И это важно в государстве, которое сталкивается с необходимостью реагировать на гибридные войны. Украинская разведка добывает информацию, анализирует ее и прогнозирует развитие ситуации. И имеет прямое отношение к формированию мирового общественного мнения", - говорит экперт.

По мнению Машевца, военно-политическому руководству следует помнить: прогнозирование политических и экономических процессов, добыча планов агресора разведка может выполнять при способности реагировать на внезапно и резко возникающие угрозы. Иначе - она вырождается.

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"Cотрудник украинской разведки - это не супермен и не Джеймс Бонд. А высокоинтеллектуальный человек, образованный, всесторонне подготовленный и развитый во многих отраслях человеческого знания. Очевидно, что подготовка, а главное — удержание такого специалиста в разведки - недешевое удовольствие".

На 2019-й год для разведок США запланировано финансирование на уровне $86 млрд. На российское ГРУ — на 2018-й - выделено $5 млрд. Немцы тратят не менее 730 млн евро в год. В бюджете на 2019-й год - на Главное разведывательное управление МО выделено 2,7 млрд грн - более $100 млн.

"Мы можем менять и реформировать свои разведки, но пока там не будет функционировать постоянное ядро, костяк спецов, способных в кратчайшие сроки погрузиться в проблему и выдать прогноз, толку не будет", - считает Машовец.

В районе Станицы Луганской со стороны оккупированной территории фиксируют увеличение количества российских военнослужащих, маскируются под местных жителей, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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