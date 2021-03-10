Чиновники знали о минах, на которых подорвались бойцы - ГБР

Начальник инженерной службы знал о минах на дороге. Фото: ГБР

Следователи ГБР выдвинули подозрение экс-начальнику инженерной службы воинской части в халатном отношении к военной службе в рамках расследования гибели 14 февраля 2021 года военнослужащих.

27-летний руководитель инженерной службы воинской части знал о неучтенных минах вблизи населенного пункта Новолуганское Донецкой области, сообщает пресс-служба ГБР

Он ничего не сделал для обозначения боеприпасов, ограждения и охраны опасного участка.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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"Следственными Бюро проведены неотложные обзоры места происшествия с привлечением саперов, допрошено более 60 человек, назначены и изучены выводы 15 экспертиз, среди которых военная, взрывотехническая, судебно-медицинская, иммунологическая, баллистическая, судебно-биологическая. С учетом полученных доказательств уже сообщено первое подозрение, расследование всех обстоятельств происшествия продолжается", - сказал и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

Трое военных погибли 14 февраля на Донбассе. Подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Погибшими оказались капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).