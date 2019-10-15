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вторник, 15 октября 2019 14:57

Четверо украинских богатырей установили рекорд: протянули танк Т-72 более чем 3 м
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Атлеты установили рекорд Украины
Фото: Fb/Volodymyr Pyndus
Атлеты установили рекорд Украины
Атлеты установили рекорд Украины
Атлеты установили рекорд Украины

14 октября в Коломые Ивано-Франковской богатыри Федерации сильнейших атлетов Украины и перетягивания каната установили официальный рекорд Украины.

Они рушили с места и протянули на 3 метра 35 см танк T-72 весом 41 т.

Об этом обладатель титула "Самый сильный человек Прикарпатья" Владимир Пындус написал в Facebook.

"Сегодня нам это удалось! Четверо богатырей в составе: Владимира Пындуса, Константина Ильина, Валерия Газзаева и Владимира Цифры. Сдвинулась с места и протянули танк T-72 на 3 метра 35 см", - написал силач.

В Тернополе открыли выставку фотографий "Пушечный эшелон" о войне на Донбассе. Экспозицию посвятили современному боевому пути 44-й отдельной артиллерийской бригады.

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