Четверо украинских богатырей установили рекорд: протянули танк Т-72 более чем 3 м

Фото: Fb/Volodymyr Pyndus

14 октября в Коломые Ивано-Франковской богатыри Федерации сильнейших атлетов Украины и перетягивания каната установили официальный рекорд Украины.

Они рушили с места и протянули на 3 метра 35 см танк T-72 весом 41 т.

Об этом обладатель титула "Самый сильный человек Прикарпатья" Владимир Пындус написал в Facebook.

"Сегодня нам это удалось! Четверо богатырей в составе: Владимира Пындуса, Константина Ильина, Валерия Газзаева и Владимира Цифры. Сдвинулась с места и протянули танк T-72 на 3 метра 35 см", - написал силач.

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