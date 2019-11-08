Цемаха объявили в федеральный и международный розыск

Фигуранта дела о катастрофе MH17, бывшего начальника "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимира Цемаха объявили в розыск в России, Украине и Нидерландах.

Об этом заявил адвокат Цемаха Анатолий Кучерена.

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В то же время в открытых розыскных базах министерств внутренних дел Украины и России Цемах обнаружить не удалось. Об объявлении Цемах в розыск правоохранительными органами Нидерландов ничего не сообщали.

Цемаха задержали сотрудники СБУ в конце июня в оккупированном Снежном, 4 июля 2019 суд в Киеве принял его под стражу.

В расследовательской группе Bellingcat утверждали, что Цемах был свидетелем катастрофы малайзийского Boeing. Тогда погибли все 298 человек, находившихся на борту, большая часть погибших была гражданами Нидерландов. По данным Bellingcat, будучи лично причастным к запуску ракеты, Цемах, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", с которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа.

3 сентября 2019 спикерка совместной следственной группы Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что прокуроры, которые расследуют катастрофу рейса MH17, хотят допросить Цемаха, поэтому нидерландская сторона предпочла, чтобы он находился в Украину и был "доступным для следствия".

7 сентября Украина выдала Цемах России в рамках обмена удерживаемыми лицами. 12 сентября дочь Цемаха заявила, что ее отец вернулся на временно оккупированную территорию Донецкой области.

2 ноября Цемах заявил, что Нидерланды предлагали ему гражданство в обмен на показания. В прокуратуре страны отказались комментировать заявление.