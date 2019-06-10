"Чем меньше калибр, тем проще отдавать приказ" - Юрий Руденко

Юрий Руденко, ветеран АТО, сначала служил наводчиком зенитки ЗУ-23, а затем командиром этой же пушки. Написал 2 книги, в которые собрал воспоминания и свидетельства своих побратимов. Фото: Цензор.Нет

Согласно Уставу вооруженных сил Украины боец ​​имеет право вести огонь, если ему угрожает опасность.

"Но в уставе есть нюанс - речь идет об индивидуальном стрелковом оружии солдата, то есть его автомате. Но чем меньше калибр, тем проще командиру отдать приказ на огонь", - говорит в комментарии Gazeta.ua ветеран АТО Юрий Руденко.

Решение о применении артиллерийского обстрела принимает командование штаба операции Объединенных сил.

"Если вражеская артиллерия стреляет по нам, то там легче получить приказ об ответном огне. То есть об обстреле надо доложить командованию и мониторинговой миссии ОБСЕ. В случае, когда цели плановые, пока они не ведут огня, решение принимает высшее командование, под их ответственность. Они сидят и решают стоит использовать и велика-ли угроза. Конечно удары на опережение наносятся, но очень редко", - говорит Руденко.

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Относительно обстрела ветеран предполагает, что на позициях батальона "Азов" (боевики уничтожили блиндаж "азовцев" 7 июня. - Gazeta.ua) могли быть ограничения по ведению огня.

"Обстрел провели в момент проведения Минских переговоров, а они косвенно влияют на ситуацию на фронте. То, что случилось является совпадением факторов: россияне выбрали момент и обстреляли позиции. В батальоне докладывали о пушках, но ее уничтожения не всегда решает вопрос. Ибо одну батарею уничтожили, а придет другая. Мы не можем воевать с Россией в классическую войну, потому что на замену ликвидированным боевикам она привозит новых. При боях за Марьинку, мы применили все что могли и на третий день нам позвонили российские представители", - говорит ветеран.

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В случае обнаружения вражеской диверсионно-разведывательной группы приказ отдают, несмотря на ситуацию, которая сложилась на дипломатических уровнях.

"Если нет дополнительного распоряжения, то против врага в ход идет все, что есть: автоматы, пулеметы, РПГ. Любая техника, которая появляется на передовой - ее уничтожают без приказа. Здесь сложно что-то однозначное сказать", - заключает он.

Ночью 7 июня вражеская мина калибра 122 мм попала в блиндаж на позиции спецподразделения "Азов" вблизи Новолуганского на Светлодарской дуге. На месте погибли 2 военных: 28-летний Дмитрий "Круглый" Пругло и 23-летний Максим "Максон" Олексюк.