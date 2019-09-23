Чем грозит "формула Штайнмайера" - Дмитрий Снегирев

Имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" приведет к дальнейшему расколу Украины.

Ее можно не принимать, потому что она противоречит основным принципам ОБСЕ, говорит в интервью Gazeta.ua активист, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

19 сентября в Киеве у Офиса президента собралось около тысячи активистов. Их возмутило заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о якобы согласие на имплементацию "формулы Штайнмайера".

По этой формуле личный статус оккупированным территориям предоставят и закрепят, тогда, когда ОБСЕ признает эти выборы демократическим волеизъявлением людей. Затем Верховная Рада признает этот статус на законодательном уровне.

При этом выборы на оккупированных территориях происходят на момент присутствия российских войск. Вместе с этим на территории Донбасса действуют вооруженные 1 и 2 армейские корпуса.

Опасность кроется в том, что нам, таким образом, предлагают на Конституционном уровне установить конфедеративное устройство нашей страны. Даже не федеративное. Таким образом мы получим условный суверенитет и территории, которые контролировать не сможем. То есть будет наша символика, да, но вот эти те 1-2 АК станут так называемой народной милицией, экономику этих территорий интегрируют в Россию. Вместе с тем на территории оккупированного Донбасса уже более 60 тысяч человек имеют российские паспорта, являються носителями российского гражданства. Это даст россиянам право в любой момент ворваться на нашу землю. Но на этот раз будут защищать уже не носителей русского языка, а своих граждан. Таким образом РФ будет контролировать нашу внешнюю и внутреннюю политику.

Формула Штайнмайера является калькой на Абхазский сценарий, Россия в свое время успешно его отработала в Абхазии и Осетии. Но в то время она называлась в честь 7-го генерального секретаря ООН Кофи Аннана, или Бориса Ельцина, или Бориса Березовского, который был тогдашним руководителем ОБСЕ. Но сути это не меняет - в случае выполнения условий такой формулы часть территорий оказывается или под протекторатом, или под оккупацией РФ. Вот в этом опасность от "формулы Штайнмайера".

Также может возникнуть политический сепаратизм. Появится прецедент и помимо этих так называемых республик могут возникнуть венгерская, румынская, бессарабская республики. В этом собственно и главное почему ее нельзя даже рассматривать. Это создает прецеденты для дальнейшего раскола Украины.