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понедельник, 23 сентября 2019 20:16

Чем грозит "формула Штайнмайера" - Дмитрий Снегирев

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Имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" приведет к дальнейшему расколу Украины.

Ее можно не принимать, потому что она противоречит основным принципам ОБСЕ, говорит в интервью Gazeta.ua активист, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

19 сентября в Киеве у Офиса президента собралось около тысячи активистов. Их возмутило заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о якобы согласие на имплементацию "формулы Штайнмайера".

Автор: Главком
  Дмитрий Снегирев - сопредседатель Общественной инициативы "Правое Дело". Историк, юрист. Уроженец Луганской области.
Дмитрий Снегирев - сопредседатель Общественной инициативы "Правое Дело". Историк, юрист. Уроженец Луганской области.

Господин Дмитрий, чем так называемая "формула Штайнмайера" опасна для Украины?

По этой формуле личный статус оккупированным территориям предоставят и закрепят, тогда, когда ОБСЕ признает эти выборы демократическим волеизъявлением людей. Затем Верховная Рада признает этот статус на законодательном уровне.

При этом выборы на оккупированных территориях происходят на момент присутствия российских войск. Вместе с этим на территории Донбасса действуют вооруженные 1 и 2 армейские корпуса.

Опасность кроется в том, что нам, таким образом, предлагают на Конституционном уровне установить конфедеративное устройство нашей страны. Даже не федеративное. Таким образом мы получим условный суверенитет и территории, которые контролировать не сможем. То есть будет наша символика, да, но вот эти те 1-2 АК станут так называемой народной милицией, экономику этих территорий интегрируют в Россию. Вместе с тем на территории оккупированного Донбасса уже более 60 тысяч человек имеют российские паспорта, являються носителями российского гражданства. Это даст россиянам право в любой момент ворваться на нашу землю. Но на этот раз будут защищать уже не носителей русского языка, а своих граждан. Таким образом РФ будет контролировать нашу внешнюю и внутреннюю политику.

Формула Штайнмайера является калькой на Абхазский сценарий, Россия в свое время успешно его отработала в Абхазии и Осетии. Но в то время она называлась в честь 7-го генерального секретаря ООН Кофи Аннана, или Бориса Ельцина, или Бориса Березовского, который был тогдашним руководителем ОБСЕ. Но сути это не меняет - в случае выполнения условий такой формулы часть территорий оказывается или под протекторатом, или под оккупацией РФ. Вот в этом опасность от "формулы Штайнмайера".

Также может возникнуть политический сепаратизм. Появится прецедент и помимо этих так называемых республик могут возникнуть венгерская, румынская, бессарабская республики. В этом собственно и главное почему ее нельзя даже рассматривать. Это создает прецеденты для дальнейшего раскола Украины.

Мы можем от нее отказаться?

Мы можем от этого отказаться, потому что наличие боевиков отрицает все принципы ОБСЕ. Например условие обекспечения безопасности - никто не может сейчас гарантировать безопасность избирательного процесса. А это нарушение принципа равных условий, доступа к свободным СМИ. Но на оккупированных территориях только террористические СМИ.

Там несколько пунктов, которые не подпадают под принципы ОБСЕ и здесь мы должны апеллировать тем, что требования РФ неприемлемы именно с позиции ОБСЕ. Должны перевести стрелки на ОБСЕ. Не мы против, а не соответствие этих выборов принципам ОБСЕ.

Автор: россми
  Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017 годах. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" за участью Германии, Франции, Украины и государства-оккупанта России.
Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017 годах. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" за участью Германии, Франции, Украины и государства-оккупанта России.

Зачем на оккупированных территориях проводить выборы?

Честно говоря я тоже этого не понимаю, потому что на тех территориях даже при довоенных времен проукраинские партии почти не поддерживали. Ранее этот показатель был на уровне арифметической погрешности - 4-5%, а сейчас поддерживать Украину будет 0,1% избирателей. То есть говорить о какой-то выборы на вражеской территории, при том, что потенциальные избиратели выехали на нашу территорию, а это 1,5 млн. Человек, это на как минимум полная ерунда.

Как имплементацию "формулы Штайнмайера" на себе почувствуют простые украинцы?

Это сильно ударит по их кошельку, потому что вопрос восстановления разрушенного Россией Донбасса ляжет на них. Восстановление этих территорий достигает нескольких десятков миллиардов долларов. В случае, если "формулу" выберут, западные инвесторы откажутся помогать нам, а с РФ мы уже не сможем требовать возмещения убытков за все, что она разрушила.

Возрастет уровень инфляции, таким образом у рядовых граждан уменьшится покупательная способность.

В случае имплементации, что будет с антироссийскими санкциями?

Конечно снимут. Могут оставить за оккупацию Крыма, но будет очень сложно объяснять их целесообразность.

Автор: ВВС
  Участники 4-х сторонней контактной группы в Минске. Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и Путин
Участники 4-х сторонней контактной группы в Минске. Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и Путин

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Кстати о Крыме, что будет с оккупированным полуостровом?

В "формуле Штайнмайера" его не упоминают вообще. Это, кстати, еще один подводный камень, который РФ подготовила для нас. Вопрос ТОТ Крым вынесли за скобки и если "формулу" имплементируют, то мы фактически признаем его русским.

Украина имела возможность предложить свой вариант решения конфликта?

Не имела, а была обязана. Мы должны были предложить свою дорожную карту, свое видение а мы не предлагаем этого. То, что сейчас называют планом Зеленского это малые тактические шаги. Потому что разведение войск в Станице Луганской это не деоккупация. Войска ВСУ отвели, так как западные инвесторы помогают нам восстановить мост через реку Северский Донец.

Начать выплачивать пенсии всем жителям оккупированного Донбасса мы не можем. Делать процедуру верификации то рак это не правильно, потому что таким образом мы не можем проверить жива этот человек, кто-то за нее получает эти деньги. Есть такое понятие - пенсионный туризм, когда по карточкам забирают пенсии, а потом вывозят наличные на оккупированные территории неизвестно кому. Поэтому это нельзя назвать планом, поскольку план должен предусматривать возвращение всех оккупированных Россией территорий.

Что такое "формула Штанмайера"?

Это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса.

Мероприятия разработал в 2015 году Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017 годах. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" при участии Германии, Франции, Украины и государства-оккупанта России.

По сути, Штайнмайер в 2015 году предложил следующие действия:

Полное и устойчивое прекращение боевых действий на Донбассе

Вывод российских войск, разоружение незаконных формирований.

Передача границы Украины, или миротворцам ООН и ОБСЕ, с последующей передачей Украины.

Только после этого проведение выборов по украинским законодательством.

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