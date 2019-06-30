Чего хочет Россия добиться на Донбассе

Генерал Дэвид Петреус считает, что РФ старается не обострять конфликт. Фото: Ojim

Война на Донбассе - не замороженный конфликт. РФ пытается сохранить его на нынешнем уровне и без обострения.

Ситуация в Украине не похожа на ситуацию в Грузии, отметил американский генерал и бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, пишет НВ.

Украинская армия имеет достаточно хороший уровень вооружения и обеспеченность профессиональными кадрами. Нужно усилить защиту и методы сдерживания, считает Петреус.

"Ведь это не замороженный конфликт, как в Грузии, как некоторые хотели бы думать. Это горячий конфликт, где обмен огневыми ударами - ежедневная рутина. Россия пытается сохранять его на таком уровне и при этом не идти на обострение", - сказал он.

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Американский генерал отметил, что Россию сдерживают санкции. Они эффективно давят на нее.

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