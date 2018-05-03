"Частично освобождать не вижу смысла" - заместитель министра рассказал, что будет с Донбассом

Освобождать и реинтегрировать Донбасс лучше полностью, а не частично. Фото: "Украинская правда"

Оккупированный Донбасс не стоит освобождать частями и постепенно - эта стратегия не сработает.

В этом уверен Юрий Грымчак, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Если будет принято решение Совета безопасности ООН, которое сможет обойти вето Российской Федерации), то нет смысла освобождать территорию частично. Из того, что я вижу, есть смысл различной скорости интеграции освобожденных территорий в правовое поле Украины. То есть выборы в местные органы власти, например, в Шахтерске можно будет провести за три или за пять месяцев, а в Горловке - по два или шесть. Это будет зависеть от того, как быстро будут разоружены боевики, как быстро будет установлена безопасность на этих территориях. Когда был освобожден Славянск после трех месяцев оккупации, еще в течение года сотрудники Службы безопасности, Национальной гвардии, Национальной полиции чистили город от остатков диверсантов, которых там специально оставили, от оружия, которое там было спрятано. И хотя сейчас там более-менее безопасная ситуация, но до сих пор находят оружие и боевиков, которые там прячутся.

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Но частично освобождать я не вижу смысла. И еще один момент: я не верю в то, что, если мы построим в Горловке "город-сад", это каким-то образом повлияет на людей, которые живут в Шахтерске. Потому что, например, является Северная и Южная Корея, и уровень жизни в Южной Корее существенно выше, но это никоим образом не меняет того, что уже третий Ким руководит КНДР ", - сказал Грымчак.

Ранее рассказал о том, что оккупированный Донбасс нужно реинтегрировать, а не только возвращать территориально, потому что там гораздо больше проукраинских активистов, чем в Киеве.