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понедельник, 31 мая 2021 18:12

Бывший главарь ДНР баллотируется в Госдуму РФ от партии Путина

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В Государственную думу Российской Федерации от президентской партии "Единая Россия" баллотируется экс-главарь террористов так называемой ДНР Александр Бородай.

Об этом в Twitter сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский. Также он показал скриншот с сайта провластной партии России.

Автор: twitter.com/den_kazansky
  Денис Казанский сообщил, что экс-главарь ДНР Бородай будет баллотироваться в Госдуму от партии Путина
Денис Казанский сообщил, что экс-главарь ДНР Бородай будет баллотироваться в Госдуму от партии Путина

Бородай намерен избираться от Ростовской области. В его биографии указано, что в настоящее время он занимает должность заместителя гендиректора по развитию в ООО "Царьград".

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В то же время Бородай возглавляет правление "Союза добровольцев Донбасса", членами которого являются российские боевики.

Автор: twitter.com/den_kazansky
  Денис Казанский сообщил, что экс-главарь ДНР Бородай будет баллотироваться в Госдуму от партии Путина
Денис Казанский сообщил, что экс-главарь ДНР Бородай будет баллотироваться в Госдуму от партии Путина

Для Бородая избрания в Госдуму РФ это не только возможность публичной легитимизации его политического статуса. Фактически, таким образом он станет представителем боевиков ДНР в российском парламенте.

Россияне превратили боевиков в политическую силу и планируют прикрыть ими свою регулярную армию.

На оккупированной части Донбасса 10 мая прошел форум боевиков. В итоге Александр Бородай - россиянин, первый "премьер-министр" ДНР - заявил о намерении баллотироваться в Государственную Думу России.

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