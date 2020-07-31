Будем идти на компромиссы: Кравчук высказался о переговорах и особом статусе Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Фото: facebook.com/1leonidkravchuk

В переговорах по Донбассу необходимы компромиссы.

Однако не в вопросах суверенитета, территориальной целостности, независимости и неприкосновенности границ. Об этом заявил первый президент Украины и новоназначенный представитель страны в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук. Политик подчеркнул, что его задача состоит в том, чтобы закончить войну.

"Такая у меня миссия остается, чтобы на Донбассе и в Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы", - заявил Кравчук в интервью "РБК Украина".

Компромиссы возможны в вопросе "как управлять ситуацией", по его словам.

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У Кравчука также спросили о его мнении относительно особого статуса Донбасса.

"Есть статус Донбасса, а есть статус управления территорией Донбасса, статус местного самоуправления, политический статус Донбасса. Я буду выступать за то, чтобы от общих слов переходить к конкретным действиям. Чтобы это было управление, которое принесет пользу людям, живущим там, и люди почувствуют, что они являются хозяевами своей земли", - ответил политик.

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он сообщил в видеообращении 30 июля. За два дня до того стало известно, что второй президент Украины Леонид Кучма ушел с поста.