Броней заставлены все павильоны - в Киеве начинает работу выставка вооружения

Фото: София Староконь

В Киеве стартовала XVI международная выставка "Оружие и безопасность-2019".

400 компаний из 16 стран показывают свои военные разработки, сообщает корреспондент Gazeta.ua

Больше всего новинок представили государственный Укроборонпром и Общественное объединение "Лига оборонных предприятий".

Среди иностранных представителей - национальные павильоны США и Турции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский корабль представят на международной выставке

Самые интересные экспонаты выставки: ракетный противокорабельный комплекс "Нептун", вертолет H-225 Super Puma, новый БТР "Отаман-3", стволы от САУ "Богдана", беспилотный авиакомплекс Bayraktar.

Украинцы представят новую версию модернизации вертолета Ми-8МСБ со "стеклянной кабиной". Его покажут на международной выставке "Оружие и безопасность 2019