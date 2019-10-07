Броней заставлены все павильоны - в Киеве начинает работу выставка вооружения

В Киеве стартовала XVI международная выставка "Оружие и безопасность-2019".
400 компаний из 16 стран показывают свои военные разработки, сообщает корреспондент Gazeta.ua
Больше всего новинок представили государственный Укроборонпром и Общественное объединение "Лига оборонных предприятий".
Среди иностранных представителей - национальные павильоны США и Турции.
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Самые интересные экспонаты выставки: ракетный противокорабельный комплекс "Нептун", вертолет H-225 Super Puma, новый БТР "Отаман-3", стволы от САУ "Богдана", беспилотный авиакомплекс Bayraktar.
Украинцы представят новую версию модернизации вертолета Ми-8МСБ со "стеклянной кабиной".
Его покажут на международной выставке "Оружие и безопасность 2019
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