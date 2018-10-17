"Бригада 200" приняла пополнение: показали ликвидированного на Донбассе российского наемника

В армии ДНР снова потери - погиб очередной российский наемник.

Автор: facebook.com/ukrop.bc На донбассе погиб российский наемник Андрей Филоненко, который воевал против украинской армии с 2014 года

Это 53-летний Андрей Филоненко, который воевал на Донбассе против украинской армии с 2014 года, сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Бесславная "бригада-200" продолжает регулярно "принимать пополнение". 14 октября в другой мир отошел российский наемник Филоненко Андрей с позывным "Кулак", который приехал из далекого Владивостока, Россия", - сообщил украинский офицер.

Автор: facebook.com/ukrop.bc На донбассе погиб российский наемник Андрей Филоненко, который воевал против украинской армии с 2014 года

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В базе "Миротворца" отмечается, что Филоненко находился в таких бандформированиями как батальон "Амур" (ЛНР), "Оплот" (ДНР). А в 2016 году был представлен к вручению знака "Союза добровольцев Донбасса".

На Донбассе 6 октября ликвидировали боевика из России Виктора Берзина, прозвище "Берсерк". С 2014-го он был наемником в "Первом славянском батальоне". Также на оккупированных территориях Донбасса самоликвидировался боевик Роман Коровин из Горловки, прозвище "Рэмбо".