Большинство самоубийств и преступлений совершают под действием алкоголя - Цыцак

Военный прокурор просит у местных властей запретить продажу алкоголя в ночное время. Фото: actual.today

Большинство преступлений среди военнослужащих были совершены под влияния алкоголя и наркотиков.

"Вооруженные силы Украины - это часть нашего общества, и все проблемы, присущие обществу, в той или иной мере присущи ВСУ", - говорит военный прокурор операции Объединенных сил Олег Цыцак, передают Донецкие Новости.

С начала украино-российской войны по Донецкой области зарегистрировали 350 убийств и самоубийств.

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Он обратился в местные органы власти с просьбой запретить продажу алкоголя в ночное время.

Американские военные построили штаб для Военно-морских сил Украины в городе Очаков Николаевской области. Сейчас американские военные проводят реконструкцию объектов, необходимых для полноценного проведения учений серии "Си Бриз", сообщили в штабе ВМС ВСУ.