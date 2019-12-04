"Больно и противно" - украинский музыкант жаловался Дудю на ущемления Донбасса

Юрий Бардаш дал интервью Дудю. Фото: РБК Украина

Украинский музыкант и продюсер Юрий Бардаш в интервью с российским блогером Юрием Дудем заявил о притеснениях русскоязычного населения и жителей Донбасса.

"Запретили все российские школы или отменили - не знаю, как это назвать. В Украине 50 или 45, или 60 процентов русскоязычных людей, которые выросли, родились, впитали русский язык, и это их родной язык. Украина - их страна родная, но язык их - русский. Чувствуется жесткое давление на этих людей. Ты сразу сепаратист, сразу ватник. Происходит травля людей. Последние 5 лет я наблюдаю произвол в этой стране. Очень часто слышу выражение "типичное донбасское быдло". Это люди, которые работают. их жизнь - работа, завод. Да, они строгие, они лютые, не такие культурные как в столице, они не знают таких слов как LOL и подобной ху*ты", - поделился своим мнением Бардаш.

Бардаш, уроженец Алчевска, считает, что сейчас "начался какой-то движение к миру". Но осуждает декоммунизацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины"

"Войска развели, но все это происходит с таким скрипом. Я говорю о всех, кто ущемляет русскоязычное население в Украине. Это очень больно, плохо и просто противно. Это у нас в стране. Мой дед воевал, и я рос с сознанием большой победы, я и мой народ - победители. А у нас сейчас все памятники сносят, а улицы называют именами людей, которые, когда немцы в Украине приходили, помогали им. Сейчас у нас немного другие герои в стране, нам все это навязывают", - подытожил музыкант.

Юрий Бардаш сейчас занимается электронным проектом YOURA. Ранее он был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы". Один из создателей и участников группы "Грибы".

Подростки из Донбасса жестоко избили проукраинского активиста Артема Мирошниченко. В результате нападения мужчина получил тяжелые ранения и находится в коме. Ребята напали на украица на улице Горького, в районе почтового отделения № 7.