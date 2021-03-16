Более трех тысяч добровольцев могут оказаться в РФ

Олег Жданов - один из добровольцев-россиян, которые пошли защищать Украину от войск РФ. Фото: Соцсети

Россиян-добровольцев, которые воевали за Украину могут депортировать в РФ. Они не имеют права находиться в Украине без вида на жительство, или гражданства нашего государства.

"Владимир Зеленский в свое время пообещал давать гражданство добровольцам-иностранцам, которые воевали на стороне Украины. Но оказалось, что это сделано для хайпа, потому что процедура получения нашего гражданства расписана бездарно", - говорит Gazeta.ua Сергей Пархоменко директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никанорова.

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"Избавиться российского паспорта сложно. Но ты не прекратишь быть российским гражданином, если не уплачены штрафы, алименты и пр. Это может быть непрофессионализм, а может быть и целенаправленная диверсия", - говорит Пархоменко.

Эксперт считает, что таким образом российская агентура в Украине может выдать добровольцев в РФ.

"Этих людей могут выдавать, поскольку срок действия этого документа закончился. Гражданство они не получили, потому что Украина не упростила процедуру его получения. Беженство они оформить тоже не могут, потому что в РФ на них не открыли дела, пока", - говорит эксперт.

Почти 3 тыс россиян, которые с 2014 года воевали на Донбассе за Украину, оказались вне закона. Находиться на территории Украины не могут без вида на жительство или украинского гражданства. Чтобы такое получить, должны избавиться российского. Это возможно только на Родине. Поехать в Россию боятся, потому что там их сразу бросают в тюрем.