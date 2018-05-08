"Более десятка" - стало известно об убитых боевиках на Донбассе

12 боевиков потеряли армейские корпуса ЛНР и ДНР за последние 5 дней. На фото - кладбище для погибших сепаратистов с сотнями безымянных могил.

За 5 дней боевики ЛНР и ДНР потеряли 12 своих соратников.

Об этом в Facebook сообщил Дмитрий Тымчук, координатор "Информационного сопротивления".

"С 2 до 7 мая потери российско-оккупационных войск составили 12 человек, из которых восемь ликвидированных воевали в первом армейском корпусе ДНР, а еще четверо - во втором армейском корпусе ЛНР.

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Пятеро террористов "служили" в подразделениях под Новоазовском, трое - в Горловке. Четверо луганских боевиков - из-под Брянки Луганской области", - говорится в сообщении.

Уже 7 мая оккупационные войска России проявляли активность на Луганском и Донецком направлениях. По данным разведки, 3 оккупантов уничтожили и еще 5 получили ранения.