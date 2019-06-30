Бойцы опровергли фейк об освобождённых из плена

Максим Горяинов не был за рулем грузовика. Фото: "5 канал"

В 53-й отдельной механизированной бригаде ЗCУ заявили, что освобождённый из плена Максим Горяинов был за рулем грузовика и завез семерых бойцов в плен.

В бригаде заявили, что старший солдат Максим Горяинов не мог быть за рулем, поскольку у него нет права управления грузовым автомобилем, который оборудован для перевозки людей. Об этом сообщает 53 ОМБр на своей странице в Facebook.

Бойцы попросили не распространять непроверенную информацию и не дискредитировать военнослужащих, не имея объективной информации.

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Максим Горяинов - один из восьми бойцов, которых 22 мая боевики взяли в плен в районе Новотроицкого. Бойцы, двигаясь на грузовике, отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию.

Освобожденный накануне из плена боевиков ЛДНР Дмитрий Великий, который находится в розыске за дезертирство, провел почти всю ночь в СБУ.