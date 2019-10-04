Бойцы десантировались с парашютами вслепую на Говерлу

Фото: Виталий Стечишин, информагентство АрмияInform

Впервые за годы независимости украинские военные спасатели осуществили прыжки с парашютом на самую высокую точку Украины - гору Говерлу

Тренировка состоялось в рамках сборов со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной служб частей Армейской авиации Сухопутных войск, сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Бойцы приземлялись вслепую.

"Прыжки осуществляли в максимально сложных условиях: при сильном ветре - 12-14 м в секунду, кучевых облаков, с высоты 3500 м на площадку приземления на уровне чуть выше 2 км и с нижней кромкой облачности - 2300 м. Или считанные секунды на принятие оптимального решения: как и где им лучше приземлиться на вершине Украинских Карпат. Причем на горе их никто не встречал. То есть, как говорят парашютисты, площадка приземления был неподготовленный. Все происходило так, словно спасатели осуществляют настоящую операцию по спасению и прыгают т уди, откуда поступил тревожный сигнал", - пишут на странице Генштаба.

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Высота Говерлы - 2061 м.

Украинские десантницы поделились своими историями, как женщинам приходится служить в армии и воевать. Им удалось покорить небо. Фотографии и истории обнародовал сайт десантно-штурмовой войск ВС Украины.