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среда, 19 июня 2019 20:18

Бойцы "Азова" задержали мародеров
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Военнослужащими батальонно-тактической группы «Азову», которые держат оборону на Светлодарск дуге, было обнаружено и задержана группа гражданских в количестве 6 человек
Фото: Азов
Военнослужащими батальонно-тактической группы «Азову», которые держат оборону на Светлодарск дуге, было обнаружено и задержана группа гражданских в количестве 6 человек
Военнослужащими батальонно-тактической группы «Азову», которые держат оборону на Светлодарск дуге, было обнаружено и задержана группа гражданских в количестве 6 человек
Военнослужащими батальонно-тактической группы «Азову», которые держат оборону на Светлодарск дуге, было обнаружено и задержана группа гражданских в количестве 6 человек

Бойцы батальона НГУ "Азов" задержали группу мужчин, которые занимались мародерством.

6 мародеров задержали на Светлодарской дуге в Донецкой области, сообщают в МВД.

"Эти несознательные граждане занимались мародерством, разборкой чужих заброшенных домов в населенном пункте Николаевка Вторая. Люди, которым и принадлежат эти дома, бежали от войны и брали с собой только вещи первой необходимости. Мародеры были переданы Национальной полиции города Бахмут", - пишут представители МВД.

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Опубликовали видео работы батальон-тактической группы спецназа "Азов" в зоне проведения ООС.

После возвращения на передовую отряд теперь выполняет задачи совместно с 30 бригадой им. Константина Острожского.

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Дата
19
июня

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