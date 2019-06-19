Бойцы "Азова" задержали мародеров

Фото: Азов

Бойцы батальона НГУ "Азов" задержали группу мужчин, которые занимались мародерством.

6 мародеров задержали на Светлодарской дуге в Донецкой области, сообщают в МВД.

"Эти несознательные граждане занимались мародерством, разборкой чужих заброшенных домов в населенном пункте Николаевка Вторая. Люди, которым и принадлежат эти дома, бежали от войны и брали с собой только вещи первой необходимости. Мародеры были переданы Национальной полиции города Бахмут", - пишут представители МВД.

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Опубликовали видео работы батальон-тактической группы спецназа "Азов" в зоне проведения ООС. После возвращения на передовую отряд теперь выполняет задачи совместно с 30 бригадой им. Константина Острожского.