Боевой модуль Serdar успешно прошел испытания

Комплекс "Сардар" в Украины хочет купить Катар / скрин

Совместная украинско-турецкая разработка турецкой компании Aselsan и конструкторского бюро "Луч" боевой модуль Serdar успешно прошел огневые испытания и готов к серийным поставкам иностранным заказчикам, в частности Катару, сообщает "Укроборонпром".

Serdar - это универсальная дистанционно управляемая и стабилизирована система вооружения. Основным вооружением боевого модуля является мобильная версия высокоточного противотанкового комплекса "Скиф" с 2-4 пусковыми установками для ракет РК-2С калибра 130 мм. Они способные уничтожать цель на расстоянии 5 км и пробивать броню толщиной 800 мм за динамической защитой.

Система вооружения также оснащена двумя пулеметами калибра 12,7 мм и 7,62 мм.

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