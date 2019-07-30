Боевиков, причастных к катастрофе МН17, будут допрашивать в режиме online

На фото жертвы теракта, который совершили россияне 17 июля. Фото: Униан

Боевики Владимир Цемах и Дмитрий Куприян, причастные к сбивания Боинга МН17 будут свидетельствовать в голландском суде в режиме online.

Цемах командовал противовоздушной обороной русских захватчиков, а Купрян был так называемым начальником штаба министерства обороны ДНР, сообщил прокурор Олег Пересада, передают Украинские новости.

Он также сообщил, что во вторник суд должен пересмотреть апелляцию на арест Цемаха.

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Срок тюремного заключения бывшего "начальника службы тыла" самопровозглашенной ДНР Дмитрия Куприяна (позывной "Батя") завершился. Именно Куприян является тем наемником РФ, который, по данным Службы безопасности Украины, организовал похищение в июле 2014-го трейлера для перевозки ЗРК "Бук"