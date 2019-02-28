Боевики записали очередной пропагандистской ролик с пленным украинцем

Очередного пленного бойца боевики "выгуляли" для картинки пропагандистских телеканалов.

Мужчина сказал, что его зовут Игорь Мирончук и добавил, что он служит в 128-й бригаде ВСУ, пишет Депо.Донбас.

Он сообщил, что является кадровым военным, который служит в ВСУ с 1994 года.

Автор: Depo.Донбасс Игоря Мирончука, бойца 128-й бригады захватили в середине февраля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Базарные тетки" ОРДЛО сорвали переговоры. Фото: Соцсети

Автор: Depo.Донбасс Игоря Мирончука, бойца 128-й бригады захватили в середине февраля

На видео мужчина говорит, что воевал под Дебальцево и в Луганском аэропорту, до попадания в плен командовал отрядом пехоты.

Автор: Depo.Донбасс Игоря Мирончука, бойца 128-й бригады захватили в середине февраля

Игорь Мирончук попал в плен боевиков в феврале. Он 4-й Украинский военный которого пленили русские. Ранее оккупанты захватили Андрея Качиньского из 128 ОМБр, Станислава Панченко из 58 ОМБр и Николай Гриненко с 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Правоохранители зоны ООС задержали сепаратиста, который был членом незаконного вооруженного формирования "Восток". В ряды террористов человек вступил в 2014 году, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины. До этого момента 41-летний гражданин Украины отсидел срок за изнасилование.