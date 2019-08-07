Боевики запаниковали после убийства украинских военных

Боевики боятся наступления ВСУ. Фото: unian.net

В ДНР запаниковали из-за страха наступления ВСУ после убийства боевиками 4 украинских воинов на Донбассе.

Информацию о "приведение в высшие степени боевой готовности и выдвижение на передовые позиции частей и подразделений резерва ВСУ на Мариупольском направлении" обнародовал на своей странице в Telegram представитель "Народной милиции" ДНР "Даниил Бессонов.

Также заявил о выходе на огневые позиции 152-мм и 122-мм артиллерийских установок 406-й артиллерийской бригады ВМС в районах насеених пунктов Терновое, Кирово, Андреевка.

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"Подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись на передовые позиции и развернулись в боевые порядки", - предупредил Бессон

Кроме того, испугался "поднятых по тревоге в Мариуполе полка" Азов "и подразделений 56-й мотопехотной бригады.

С начала суток 6 августа на фронте погибли 4 украинские военнослужащие. С начала суток вторника российско-оккупационные войска осуществили 2 провокационных обстрела позиций ВС Украины в Донецкой области. С 00:45 в течение почти часа враг применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по защитникам села Богдановка. В 10:20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ (ручных гранатометов) вблизи Павлополя.