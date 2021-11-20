Боевики "закрыли" Старомихайловку для ОБСЕ

ОБСЕ не пустили в Старомихайловку. Фото: День

Оккупанты отказались пускать в Старомихайловку, что возле Донецка, патруль СММ.

Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ №26/2021.

"Задачей патруля было уточнить сообщение о повреждении гражданских объектов в этом населенном пункте. Наблюдателям сказали обратиться к старшим членам вооруженных формирований для содействия в получении доступа к населенному пункту", - говорится в отчете.

После примерно 50 минут ожидания на блокпосте наблюдатели сообщили членам вооруженных формирований, что хотят запустить беспилотник над населенным пунктом для уточнения сообщений о повреждениях.

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"После телефонного разговора с командирами члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен. Команда Миссии не стала запускать летательный аппарат и покинула этот район", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 утра, 19 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не фиксировали. За прошедшие сутки, 18 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.