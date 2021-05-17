Боевики вывели к линии разграничения 17 танков

 
Ексклюзивы
1/5
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 936
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1485
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
Просмотров: 4437
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 864
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
1 Просмотров: 522
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 702
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 774
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 567
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 792
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1215
Фото
Все фото
8
4
15
5
14
В центре города простились с погибшим военным
В центре города простились с погибшим военным
Боевики ударили по Катериновке с реактивного огнемета: доказательства российской агрессии
Боевики ударили по Катериновке с реактивного огнемета: доказательства российской агрессии
Лучше бы этих ветеранов не было&quot; - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
В бригаде Холодный Яр прошли соревнования по кросфиту
В бригаде Холодный Яр прошли соревнования по кросфиту
Видео
Все видео
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
На Донбасс прибыли колонны военной техники РФ. Видео
На Донбасс прибыли колонны военной техники РФ. Видео
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 909
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 801
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 432
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 567
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 486
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
16 мая 2021
Просмотров: 567
Сховок у Леніні
– 20 гривень за книжку – хіба це гроші? – говорить кум Олег. За 12 тисяч гривень купує бібліотеку на 600 книжок. Оголошення знайшов ...
понедельник, 17 мая 2021 11:52

Боевики вывели к линии разграничения 17 танков

1 Комментировать
Боевики вывели к линии разграничения 17 танков
Обнаруженная военная техника принадлежит вооруженным формированиям РФ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Украинская сторона заявляет о росте количества грубых нарушений со стороны вооруженных формирований РФ на Донбассе.

Миссия ОБСЕ обнаружила 17 танков на полигоне вблизи населенного пункта Мирное, которые находились за пределами выделенных мест хранения вооружения, сообщает штаб ООС в Facebook.

"Недалеко от Донецка, в населенном пункте Кальмиусское также зафиксировали две БМП, один бронетранспортер БТР-80, траншейную машину и три МТ-ЛБ. Еще по две БМП обнаружены в населенных пунктах Петровское и Надаровка", - говорится в сообщении.

Вся обнаруженная военная техника принадлежит вооруженным формированиям РФ и расположена в зоне безопасности.

Миссия продолжает фиксировать факты запрета допуска представителей, систематического препятствования работе патрулей и полетам беспилотников СММ со стороны ОРДЛО. Случаи запрета допуска представителей СММ ОБСЕ со стороны российских наемников фиксируются ежедневно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики нарастили обстрелы, били из запрещенных калибров

Российская Федерация перебрасывает тяжелое вооружение в оккупированный Крым. Речь идет о перемещении десантно-штурмовых частей. А также боевых танков, минометов и бронетехники.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики вывели к линии разграничения 17 танков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Церкви начали заставлять передавать имущество государству

Лечение гипертонии является пожизненным - что нужно знать о болезни

Заявили про бой Владимира Кличко в Москве

Арестовали учителя, который спас 200 детей

Создали пулемет

Под Харьковом началась наступательная операция

Презентовали всемирную паутину WWW

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 7938
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 6462
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
 Просмотров: 4446
&quot;Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил&quot; - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
22
 Просмотров: 4437
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
5
 1 Просмотров: 3780
Донбасс
Боевики нарастили обстрелы, били из запрещенных калибров
Боевики нарастили обстрелы, били из запрещенных калибров Просмотров: 63
Благодаря кому украинцы могли бы выиграть войну на Донбассе
Благодаря кому украинцы могли бы выиграть войну на Донбассе
 Просмотров: 702
В центре города простились с погибшим военным
В центре города простились с погибшим военным
8
 Просмотров: 810
Боевики ударили по Катериновке с реактивного огнемета: доказательства российской агрессии
Боевики ударили по Катериновке с реактивного огнемета: доказательства российской агрессии
4
 Просмотров: 981
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
15
 Просмотров: 1485
Больше всего комментируют
16
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
6
Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
4
В Зеленского готовят большую пресс-конференцию
4
В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
2
Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование
Голосов: 11119
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть