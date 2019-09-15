Боевики в Донбассе девять раз обстреляли украинские позиции

Боевики продолжают обстрелы украинских позиций. Фото: Сегодня

С начала суток 15 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов: дважды неподалеку Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Новогнатовки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Николаевки - из стрелкового оружия; вблизи Водяного - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 обстрела: дважды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм; в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм.

О пострадавших украинских военных не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пристайко высказался относительно амнистии боевиков

За прошлые сутки боевики обстреляли украинцев пять раз.