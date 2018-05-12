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воскресенье, 13 мая 2018 07:08

Боевики устроили засаду возле Маячки: 4 года назад погибли 6 десантников
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13 мая 2014 года погибли 6 украинских десантников 95-й отдельной аэромобильной бригады. Пророссийские боевики во время боев за Славянск устроили засаду в окрестностях села Маячка.

Рота получила одно из своих первых боевых заданий - сопровождение трех грузовиков ГАЗ-66 батареи 82 мм минометов "Васильок". Для выполнения выделили два БТР-80 с десантом.
Колонна заезжала на дамбу водохранилища у села Октябрьское, примерно за 20 км от Краматорска. Военные сбросили скорость, потому что дорогу перегородили трактором и спиленными деревьями боевики. В 12:30 раздался взрыв и началась атака. Местные жители рассказали, что засада ждала в том месте два дня.

Gazeta.ua вспоминает о погибших в этот день.

Автор: zhitomir.info
  Вадим Забродский оставил жену и двух дочерей 2004 и 2005 года рождения.
Вадим Забродский оставил жену и двух дочерей 2004 и 2005 года рождения.

Забродский Вадим Иосифович
Майор (посмертно)
17.06.1979 г.р.

Был заместителем начальника штаба аэромобильно-десантного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады высокомобильных десантных войск ВСУ. Осталась жена и две дочери 2004 и 2005 года рождения. С семьей жил в Житомире. Похоронен в селе Свитын Житомирской области.

Автор: veterano.com.ua
  Виталий Дульчик был из семьи военнослужащих.
Виталий Дульчик был из семьи военнослужащих.

Дульчик Виталий Георгиевич
Капитан (посмертно)
30.04.1986 г.р.

Был командиром аэромобильно-десантного взвода 95-й отдельной аэромобильной бригады. Призван по мобилизации. Осталась жена. Проживали в Бердичеве. В семье были военнослужащие, поэтому он этим занимался профессионально с 2003 года.

Автор: ukraine-memorial.org
  У Виталия Рудого остались жена и сын.
У Виталия Рудого остались жена и сын.

Рудой Виталий Валентинович
Cтарший сержант
31.08.1984 г.р.

Был командиром отделения аэромобильно-десантного взвода 95-й отдельной аэромобильной бригады. Призван по мобилизации. Осталась жена и син. Имел образование тракториста-машиниста, но работал в милиции в Киеве. Похоронен на Смолянском военном кладбище в Житомире.

Автор: veterano.com.ua
  Сергей Хрущ был трактористом в селе.
Сергей Хрущ был трактористом в селе.

Хрущ Сергей Юрьевич
Младший сержант
03.10.1975 г.р.

Был наводчиком аэромобильно-десантного взвода 95-й отдельной аэромобильной бригады. Призван по мобилизации. Сергей Хрущ жил в селе Верховня Ружинского района Житомирской области. Был женат, воспитывал 3 детей. Работал трактористом. Похоронен на кладбище в родном селе.

Автор: zhitomir.info
  Олег Савицкий работал строителем.
Олег Савицкий работал строителем.

Савицкий Олег Викторович
Сержант
09.08.1975 г.р.

Был стрелком - номер расчета аэромобильно-десантного взвода 95-й отдельной аэромобильной бригады. Призван по мобилизации. Олег Савицкий жил в селе Звездное Ружинского района Житомирской области. С женой воспитывал двоих детей. Работал строителем. Похоронен в родном селе.

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Автор: zhitomir.info
  Александр Якимов умер за 9 дней до рождения сына.
Александр Якимов умер за 9 дней до рождения сына.

Якимов Александр Валерьевич
Старший солдат
04.06.1993 г.р.

Выполнял обязанности старшего наводчика минометного взвода 95-й отдельной аэромобильной бригады. Родом из поселка Кулиничи Харьковской области. Ему было 20 лет. Пошел на военную службу по контракту сразу после обучения. Осталась жена на последнем месяце беременности, сын родился на 9-й день после гибели отца.

В воскресенье, 6 мая, под Горловкой Донецкой области группе украинских военных во время патрулирования района обороны попала в засаду боевиков.

На маршруте патруля сработало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один военнослужащий погиб и еще двое получили ранения.

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Дата
13
мая

Боевики устроили засаду возле Маячки: 4 года назад погибли 6 десантников

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