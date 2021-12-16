Боевики устроили девять обстрелов позиций ВСУ

Пять обстрелов были из запрещенного оружия. Фото: УНИАН

За прошедшие сутки боевики девять раз нарушили режим прекращения огня.

Пять случаев было с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщает Министерство обороны Украины.

"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

По состоянию на 07:00, 16 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Во вторник, 15 декабря, российские оккупанты на Донбассе обстреляли прифронтовый населенный пункт Травневе. В результате вражеских действий повреждены два жилых дома. По словам соцработника, в одном доме разбита шиферная кровля, а в соседском, где проживает женщина с инвалидностью, повреждено пластиковое окно.