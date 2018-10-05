Боевики уничтожают високовольтные линии электропередач

Огнем повреждено высоковольтную и обычную линии электропередач

Сегодня на Луганщине около 5:30 боевики из минометов обстреляли поселок Крымское. Огнем повреждено высоковольтную и обычную линии электропередач. С восьми утра над их восстановлением работают специалисты.

Об этом рассказал председатель военно-гражданской администрации села Крымское Юрий Константинов, сообщает "UA Донбасс".

По словам Константинова, под минометный обстрел попала улица Молодежная. Эта часть деревни находится на окраине в сторону оккупированной территории.

"С 5:30 бой шел за Крымским, велись обстрелы. Мы осуществили выезд, обнаружили воронки от разорванных снарядов, но повреждений домовладений или ранений среди местных жителей не обнаружили", - сказал глава ВЦА.

По словам Константинова, повреждения получили высоковольтная и обычная линии электропередач. Обесточенными оказались фермерские склады. Для того, чтобы вернуть электроснабжение, обесточить пришлось подстанцию.

"Мы выставили там охрану. Затем специалисты работали. Нет критических ситуаций, обесточено не все село, а лишь 2 склада и немного домов", - объяснил глава Крымского.

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В течение дня российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. 2 обстрела боевики совершили с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.