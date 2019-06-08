Боевики стреляют по украинским военным из танков

Для обстрела Украинский позиций боевики применяют танки. Фото с открытых источников.

С начала субботы, по состоянию на 12.00 зафиксировано четыре огневые провокации на Донбассе.

Согласно данными штаба операции Объединенных сил, враг продолжает применять артиллерию 122-го калибра.

"Сегодня утром в районе н.п. Водяное и Лебединский российско-оккупационные войска совершили два мощных огневых налеты на наши позиции по применением артиллерийских систем калибра 122 мм. В 07.20 в районе Водяного противник потратил 65 снарядов и провел 28 выстрелов из танков, а у Лебединского выпустил в сторону местных украинских позиций 53 снаряда 122 калибра ", - говорится в сообщении Минобороны Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как украинцы уничтожили технику боевиков - видео

Кроме того враждебные выстрелы фиксировались ночью возле населенных пунктов Широкино и Красногоровки. Там оккупанты вели огонь из пулеметов крупных калибров.

"В результате вражеского артиллерийского огня сегодня один военнослужащий получил боевое травмирования, и теперь он получает медицинскую помощь", - сообщили в Минобороны.

Вследствие вражеских обстрелов в течение суток двое военнослужащих Объединенных сил погибли. Еще пять получили ранения и семеро получили боевых травм. 7 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня.