Боевики стали чаще стрелять по своим

Разведка сообщила об обстрелах боевиков. Фото: НП

Боевики ЛДНР все чаще открывают огонь по своим позициям.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны полковник Александр Мотузяник, передает УНН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск имитирует соблюдение "режима тишины" в соединениях и частях 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК, создав так называемые группы контроля, – сказал он.

Случаи огня по своим позициям участились в полосе ответственности "11-го отдельного мотострелкового полка", "1-й отдельной мотострелковой бригады" и "4 отдельной мотострелковой бригады".

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Это произошло из-за плохой организации взаимодействия между подразделениями оккупантов и пьянства личного состава. "Группы контроля" такие случаи учитывают как обстрелы со стороны Объединенных сил. Таким образом обстрелы пытаются оправдать.

В России умер наемник 38-летний Евгений Фертых из Барнаула. Был капитаном запаса, воевал на Донбассе в составе боевиков ДНР/ЛНР, сообщил в Twitter украинский офицер Анатолий Штефан "Штирлиц".