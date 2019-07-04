Боевики 16 раз обстреляли украинских военных. Фото: Tyzhden.ua

На Донбассе от начала суток боевики шестнадцать раз нарушили режим прекращения огня.

Наемники РФ применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибру120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили семь обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было девять обстрелов.

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В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранения, еще двое - боевое травмирования.

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков надеется, что войска разведут на всей территории Донбасса. Считает, что отводом украинских войск можно будет достичь начала реализации Минских соглашений.