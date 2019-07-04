Боевики шестнадцать раз нарушили режим прекращения огня

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 801
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 1657
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 4194
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 243
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2880
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1953
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1764
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3565
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2484
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 756
Фото
Все фото
6
4
7
3
11
Обустроили пасеку в нескольких шагах от передовой
Обустроили пасеку в нескольких шагах от передовой
Они поплатятся: россияне жестоко убили 25-летнего Эдуарда Лободу
Они поплатятся: россияне жестоко убили 25-летнего Эдуарда Лободу
Провели в последний путь известного волонтера
Провели в последний путь известного волонтера
США помогают украинцам восстанавливать военный аэродром
США помогают украинцам восстанавливать военный аэродром
Еще 3 корабля НАТО вошли в Черное море: их преследует флот РФ
Еще 3 корабля НАТО вошли в Черное море: их преследует флот РФ
Видео
Все видео
Боевики подобрались к украинским бойцам
Боевики подобрались к украинским бойцам
Идут сотни горожан: Херсон прощается с убитой боевиками медиком
Идут сотни горожан: Херсон прощается с убитой боевиками медиком
"Это за наших медиков": воины отомстили оккупантам
"Это за наших медиков": воины отомстили оккупантам
Украинские воины уничтожили 2 российские станции разведки "ТОРН-МД"
Украинские воины уничтожили 2 российские станции разведки "ТОРН-МД"
Зеленский высказался относительно разведения сил в Станице Луганской
Зеленский высказался относительно разведения сил в Станице Луганской
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1107
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 531
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1746
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1728
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2286
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 июля 2019
Просмотров: 108
Драбина
Останніми днями тішу себе тим, що майструю дерев'яну драбину. Це те, що не купується, а робиться на місці, й воно мусить бути співмірним цьому місцю. ...
четверг, 04 июля 2019 20:17

Боевики шестнадцать раз нарушили режим прекращения огня

  Комментировать
Боевики шестнадцать раз нарушили режим прекращения огня
Боевики 16 раз обстреляли украинских военных. Фото: Tyzhden.ua

На Донбассе от начала суток боевики шестнадцать раз нарушили режим прекращения огня.

Наемники РФ применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибру120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили семь обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было девять обстрелов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С оккупированной территории вывезли главаря бригады террористов - может быть ценным свидетелем

В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранения, еще двое - боевое травмирования.

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков надеется, что войска разведут на всей территории Донбасса. Считает, что отводом украинских войск можно будет достичь начала реализации Минских соглашений.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики шестнадцать раз нарушили режим прекращения огня». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июля

Задержали членов украинского правительства

Ученых и профессоров арестовали ночью

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 196930
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 29467
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
8
 Просмотров: 28539
Выбрали лучший дом в мире
Выбрали лучший дом в мире
12
 Просмотров: 13410
Показали фото военного самолета, который разбился под Харьковом
Показали фото военного самолета, который разбился под Харьковом
5
 Просмотров: 12011
Донбасс
С оккупированной территории вывезли главаря бригады террористов - может быть ценным свидетелем
С оккупированной территории вывезли главаря бригады террористов - может быть ценным свидетелем Просмотров: 747
Войска будут разводить и дальше - Разумков рассказал о дальнейших планах
Войска будут разводить и дальше - Разумков рассказал о дальнейших планах Просмотров: 225
Советник Зеленского послал Путина с его условиями
Советник Зеленского послал Путина с его условиями 1 Просмотров: 2808
Обустроили пасеку в нескольких шагах от передовой
Обустроили пасеку в нескольких шагах от передовой
6
 Просмотров: 675
Они поплатятся: россияне жестоко убили 25-летнего Эдуарда Лободу
Они поплатятся: россияне жестоко убили 25-летнего Эдуарда Лободу
4
 1 Просмотров: 5510
Больше всего комментируют
12
Отпуска сыграют на руку Тимошенко и бывшим "регионалам" - социолог спрогнозировал явку на выборах
9
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
8
Зеленский падает, кум Путина растет: социология за 17 дней до выборов
7
Беглецы из округов стали новым политическим трендом - эксперт
7
Украинцев спросили, какие рефоромы для них важнее всего
Голосов: 2435
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua