Боевики рыщут в зоне разведения войск

Боевики разведывают территорию отвода войск. Фото: https://lenta.ua/

На участке разведения в районе Станицы Луганской российские оккупанты начали перекладуваты рельсы на железнодорожном мосту.

Об этом в своем отчете написали сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ.

"23 ноября на участке разведения в районе н. П. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска) команда СММ видела, как 3 рабочих из неподконтрольных правительству районов заключали рельсы на железнодорожном мосту примерно в 500 м на восточно-северо востоку от моста у Станицы Луганской (15 км северо-восточнее Луганска) ", - пишут в отчете.

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23 и 24 ноября СММ ОБСЕ видели, как на подконтрольных Украины территориях устанавливают два металлодетекторы на КПВВ севернее моста у Станицы Луганской.

За эти дни СММ также зафиксировали присутствие боевиков с повязками СЦКК между блокпостом и строящихся секцией моста.

Россия не вышла из международной Женевской конвенции. Она лишь прекратила работу комиссии, которая занимается установлением фактов военных преступлений. "Выход РФ из комиссии является попыткой избежать ответственности", - говорит в комментарии Gazeta.ua бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.