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понедельник, 11 ноября 2019 20:07

Боевики ранили украинского военного на Донбассе

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Боевики ранили украинского военного на Донбассе

На Донбассе от начала суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские позиции обстреливали из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"4 обстрела наших позиций российские оккупационные войска совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север ": трижды возле Луганского - с станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Южного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по позициям Объединенных сил: у Гнутово - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; неподалеку Верхнеторецкого - с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Богдановки (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

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Вследствии обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Территорию на месте разведения сил у Петровского на Донбассе украинские саперы начнут разминировать 12 ноября. Сегодня закончат разводить силы, после чего начнут разминирование.

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11
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