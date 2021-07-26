Боевики ранили семерых украинских воинов, один - в тяжелом состоянии

Сегодня российские наемники в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил, осколочные ранения получили четверо украинских военных, еще у троих - боевое травмирование.

После оказания первой медпомощи раненых госпитализировали, сообщает пресс-служба штаба ООС. Один из воинов находится в тяжелом состоянии.

"26 июля вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения. Состояние здоровья одного военнослужащего - средней степени тяжести, еще пятерых - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Украинские бойцы открыли ответный огонь. О нарушениях сообщили представители ОБСЕ.

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25 июля вооруженные формирования России 11 разув нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое военных ранены. Одного задело осколком, у другого боевое травмирование. Оба в больнице в состоянии средней тяжести.

Сегодня утром оккупанты минимум трижды нарушили режим тишины. Целились вблизи поселка Пески Ясиноватского района, города Авдеевка Покровского района Донецкой области и села Причепиловка. Использовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и противотанковые ракетные комплексы.