Боевики ранили семерых украинских воинов, один - в тяжелом состоянии

 
Ексклюзивы
1/5
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 495
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 1782
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
38 Просмотров: 1152
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1503
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 4014
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 324
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 90
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 9819
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 360
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 441
Фото
Все фото
4
5
10
8
5
Украинская спецслужба задержала &quot;депутата&quot; ЛНР/ДНР
Украинская спецслужба задержала "депутата" ЛНР/ДНР
На дороге перевернулась маршрутка
На дороге перевернулась маршрутка
&quot;Мы есть&quot;: родные пропавших без вести на Донбассе провели акцию
"Мы есть": родные пропавших без вести на Донбассе провели акцию
Летчики Нацгвардии впервые примут участие в параде ко Дню Независимости: видео подготовки
Летчики Нацгвардии впервые примут участие в параде ко Дню Независимости: видео подготовки
&quot;Двойка ставил и с уроков выгонял&quot;: бывшие учитель с учеником вместе воюют на Донбассе
"Двойка ставил и с уроков выгонял": бывшие учитель с учеником вместе воюют на Донбассе
Видео
Все видео
Невеста из Донбасса и тяжело ранен разведчик поженились в госпитале
Невеста из Донбасса и тяжело ранен разведчик поженились в госпитале
Показали видео обстрела Нью-Йорка на Донбассе
Показали видео обстрела Нью-Йорка на Донбассе
Попрощались с погибшим майором Богданом Бродовским
Попрощались с погибшим майором Богданом Бродовским
Оккупанты засыпали ВСУ обстрелами. Чем все закончилось
Оккупанты засыпали ВСУ обстрелами. Чем все закончилось
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 792
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1287
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 594
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1206
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 666
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
Просмотров: 567
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
понедельник, 26 июля 2021 13:53

Боевики ранили семерых украинских воинов, один - в тяжелом состоянии

  Комментировать
Боевики ранили семерых украинских воинов, один - в тяжелом состоянии
Один из воинов находится в тяжелом состоянии. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Сегодня российские наемники в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил, осколочные ранения получили четверо украинских военных, еще у троих - боевое травмирование.

После оказания первой медпомощи раненых госпитализировали, сообщает пресс-служба штаба ООС. Один из воинов находится в тяжелом состоянии.

"26 июля вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения. Состояние здоровья одного военнослужащего - средней степени тяжести, еще пятерых - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Украинские бойцы открыли ответный огонь. О нарушениях сообщили представители ОБСЕ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты размещают оружие и тяжелую технику в жилых районах Донбасса

25 июля вооруженные формирования России 11 разув нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое военных ранены. Одного задело осколком, у другого боевое травмирование. Оба в больнице в состоянии средней тяжести.

Сегодня утром оккупанты минимум трижды нарушили режим тишины. Целились вблизи поселка Пески Ясиноватского района, города Авдеевка Покровского района Донецкой области и села Причепиловка. Использовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и противотанковые ракетные комплексы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики ранили семерых украинских воинов, один - в тяжелом состоянии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Умер украинский композитор

Беда на миллиард: Западную Украину накрыло наводнение

Запустили новую модель самолета

Вулкан уничтожил город

Самое читаемое
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
5
 Просмотров: 14238
В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры
В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры Просмотров: 11673
Суркис поднял зарплату юному таланту &quot;Динамо&quot;. Назвали сумму
Суркис поднял зарплату юному таланту "Динамо". Назвали сумму Просмотров: 11583
&quot;Не тяни трусы на бедра, как Каменских&quot; - Никитюк раскритиковали за фото в бикини
"Не тяни трусы на бедра, как Каменских" - Никитюк раскритиковали за фото в бикини Просмотров: 7497
&quot;Бей меня! Ты ж мужик!&quot;, - украинский актер устроил драку на дороге
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
 1 Просмотров: 7182
Донбасс
На блокпосту поймали женщину-боевика ЛНР
На блокпосту поймали женщину-боевика ЛНР Просмотров: 936
Оккупанты размещают оружие и тяжелую технику в жилых районах Донбасса
Оккупанты размещают оружие и тяжелую технику в жилых районах Донбасса Просмотров: 153
Оккупанты атаковали ВСУ. Есть тяжело ранены
Оккупанты атаковали ВСУ. Есть тяжело ранены Просмотров: 504
Россияне блокируют работу почти всех КПВВ на Донбассе
Россияне блокируют работу почти всех КПВВ на Донбассе Просмотров: 153
Боевики пять раз нарушили режим тишины
Боевики пять раз нарушили режим тишины Просмотров: 36
Больше всего комментируют
38
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
1
Лучшие варианты перекусов, чтобы взять в дорогу
1
Хорошая кожа и лекарства от депрессии: почему полезно добавить мяту в рацион
1
Назвали способ, чтобы избавиться от жира на животе
1
Американские красавицы подрались на голых кулаках
Голосов: 11409
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть