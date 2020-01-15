Боевики ранили двух наших военных

Боевики палят из запрещенного оружия. Фото - Депо

14 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Двое военных получили ранения.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Под обстрелы попали позиции вблизи 8 населенных пунктов. 28 мин с минометов 120 калибра легли вблизи Орехово. Также там били из артиллерии и гранатометов. Горячо было и у Крымского. Там обстреливали из миномета и крупнокалиберных пулеметов.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь по защитникам Светлодарска, где выпустили 2 мины с 82-мм миномета. Потерь с нашей стороны нет.

Боевики российских вооруженных формирований разместили на оккупированной Луганщине зенитную установку ЗУ-23 южнее краю участка разведения сил у Станицы Луганской.